Ansatte ved den russiske delen av Pasvik Nasjonalpark oppdaget i desember at 40 rein hadde kommet beitende over grensa fra Finnmark. Reinen ble overlevert til Norge i januar og var anslått å ha vært i Russland i drøyt to måneder.

Russland har nå kalkulert at reinens opphold i landet har kostet omtrent 47 millioner kroner og har fremmet et erstatningskrav, skriver iFinnmark.

Landbruksdirektoratet har så langt ikke tatt stilling til kravet, opplyser fungerende avdelingsleder Tone Frantzen Seppola i Landbruksdirektoratet i Alta.

– Vi har i første omgang prioritert arbeidet med utbedring og vedlikehold av gjerdet. Når det gjelder kravet om erstatning for ulovlig beiting av norsk rein, så har vi under planlegging et møte med det russiske nasjonalparkstyret. Det er derfor for tidlig å svare på spørsmål om erstatning, sier hun til avisa.