Caroline Graham Hansen sa unnskyld

Caroline Graham Hansen innledet pressekonferansen i VM med å be om unnskyldning for sin utblåsning etter Sveits-kampen. Før Hege Riise skulle møte mediene i VM, kom Graham Hansen inn og ga tydelig preget en kort uttalelse fra podiet i spillerhotellet i Auckland i natt norsk tid.

– Jeg vil be om unnskyldning. Jeg er bare et menneske, og det er mye følelser. Det har vært noen tøffe dager, og etter kampen i går tok det overhånd. Jeg vil be om unnskyldning overfor mine lagkompiser, trenerne og alle andre for at jeg tok fokus bort fra det som faktisk betyr noe. Det er å være her og spille VM, sa hun.

Hegerberg kan bli aktuell mot Filippinene

Ada Hegerberg kan bli aktuell til den avgjørende VM-gruppekampen mot Filippinene, meldte den norske legen Trygve Hunemo i natt norsk tid.

Stjernespissen måtte trekke seg fra laget mot Sveits rett før avspark tirsdag. Årsaken var en kjenning i lysken.

25 evakuert etter rekkehusbrann i Drøbak

En person ble i natt sendt til sjekk på Akershus universitetssykehus etter å ha fått i seg røyk etter en rekkehus brann i Drøbak. Politiet opplyser til NTB at det er tre leiligheter i bygget, og at alle er totalskadd i brannen.

Brannen spredde seg til et tilstøtende bygg. Beboerne i begge rekkehusene evakuert seg selv. I alt ble 25 personer evakuert.

Vaksine mot fugleinfluensa skal testes på nordmenn

Frykten for at mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa, gjør at forskerne jobber med vaksine. I september får forsøkspersoner de første sprøytestikkene med vaksine mot fugleinfluensa. Det skjer ved Universitetet i Oslo, skriver Aftenposten.

– Når den først er ferdig klinisk utprøvd på mennesker, kan vi ha en vaksine klar til bruk mot pandemisk influensa i løpet av et par måneder, sier vaksineforsker og immunolog Gunnveig Grødeland, som leder dette arbeidet.

En til sykehus etter brann i lompefabrikk i Askim

En person er fraktet til sykehus etter en brann i en lompefabrikk i Askim sent i går kveld. Det befant seg sju personer i bygget da det begynte å brenne – samtlige evakuerte seg selv ut.

Øst politidistrikt opplyser at to personer har pustet inn røyk. En av dem er fraktet til sykehus, mens den andre er kjørt til legevakt.

Over 50 hvaler døde i Australia

51 grindhvaler er funnet døde etter at de svømte på land ved en strand i Australia. Det gjøres forsøk på å få 46 andre hvaler ut på dypere vann. Hvalstrandingen skjedde på Cheynes Beach, i underkant av 50 mil sørøst for delstatshovedstaden Perth i Vest-Australia.

Etaten Parks and Wildlife Service er overveldet over at flere hundre mennesker har tilbudt seg å hjelpe de strandede hvalene. Så mange meldte seg at myndighetenes utsendte så seg nødt til å oppfordre folk til å holde seg unna stranda.

Tottenham-eieren tiltalt for innsidehandel

Tottenham-eier Joe Lewis er satt under tiltale i USA for organisering av innsidehandel. Den britiske milliardærens advokat varsler et «kraftig forsvar» i retten.

Damian Williams, statsadvokat på Manhattan, informerte om tiltalen i natt norske tid. Påtalemyndigheten anklager Lewis for å ha viderebrakt informasjon fra selskaper han har investert i, til venner, personlige assistenter, privatflypiloter og romantiske relasjoner.