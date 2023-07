UD ber nordmenn i Palermo være forberedt på å evakuere

Utenriksdepartementet (UD) opplyser på sine nettsider at det er en vedvarende og høy risiko for skogbrann mange steder sør i Italia. Det oppfordres til å følge lokale myndigheters råd og anvisninger, samt være forberedt på at evakuering kan bli nødvendig på kort varsel.

– De som skal reise, må planlegge for situasjoner som kan oppstå. Vi anbefaler alle å sette seg inn i situasjonen, følge nyhetsbildet og vurdere situasjonen grundig før man eventuelt reiser, skriver UD.

De ber nordmenn ta kontakt med turoperatør eller reisebyrå for informasjon dersom reisemålet er utsatt for skogbrannfare.

– Det er den reisende selv som må vurdere om man skal reise eller ikke, står det videre.

Flyplass ble stengt

Generelle råd fra italienske myndigheter kan finnes på nettsiden til den sivile beredskapsmyndigheten – Dipartimento della Protezione Civile.

En skogbrann førte tirsdag morgen til at flyplassen ved Palermo, den største byen på Sicilia, måtte stenge midlertidig. Ved 11-tiden ble den åpnet igjen.

Tidligere tirsdag ba Utenriksdepartementet nordmenn på ferie i Sør-Europa være årvåkne og se an utviklingen i skogbrannene.

– Viktig å holde seg oppdatert

Flere tusen turister er evakuert fra Rhodos, der skogbrannene har herjet den siste tida, men det er også store branner andre steder i Hellas, Italia og Kroatia.

– Det er viktig å holde seg oppdatert om situasjonen, lytte til råd fra lokale myndigheter, og følge deres instrukser. De som reiser med turoperatører, bør i tillegg søke informasjon fra reiseselskapet, sier UDs kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes til NTB.

UD følger situasjonen tett fra et døgnåpent senter i Oslo og fra ambassadene i landene, opplyser hun.