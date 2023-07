Lier-drapet: Offeret ble skutt

Politiet hadde tirsdag ennå ikke fått den foreløpige obduksjonsrapporten etter at den 29 år gamle mannen ble funnet død i en leilighet i Lier 13. juli.

Etterforskningsleder i Sørøst politidistrikt, politiadvokat Odd Skei Kostveit sier til Drammens Tidende at det ble brukt et skytevåpen i forbindelse med drapet. Våpenet ble funnet like ved åstedet og den siktede 51-åringen har forklart seg om bruken av det.

Til NTB sier Kostveit at politiet ikke med sikkerhet kan si hva som er førte til døden for offeret, men at de regner med at mannen ble skutt og drept.

– Vi regner det for sannsynlig dødsårsak, sier etterforskningslederen.

Den siktede 51-åringen har latt seg avhøre i saken, men nekter straffskyld etter siktelsen om forsettlig drap. Han har fått advokat Annette Grevstad Myrhaug som forsvarer etter at Espen Wangberg trakk seg fra oppdraget før helgen. Wangberg hadde tidligere representert drapsofferet i flere saker.

Det var den siktede som selv varslet politiet om at den døde 29-åringen befant seg i leiligheten i Lier. Han ble pågrepet etter varslingen og siktet for forsettlig drap. I ettertid skal det ha kommet for dagen at drapet kan ha skjedd opptil et døgn tidligere.

– Han har forklart seg om det, men vi har ennå ikke fastslått sikkert når hendelsen skjedde, sier Kostveit til NTB.