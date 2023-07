Flere tusen turister er evakuert fra Rhodos der skogbrannene har herjet den siste tida, men det er også store branner andre steder i Hellas, Italia og Kroatia.

Det er svært alvorlig for landene som rammes, men kan også få store konsekvenser for nordmenn, sier UDs kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes.

– Det er viktig å holde seg oppdatert om situasjonen, lytte til råd fra lokale myndigheter, og følge deres instrukser. De som reiser med turoperatører, bør i tillegg søke informasjon fra reiseselskapet, sier Bogsnes.

– Reisende må ta høyde for at situasjonen raskt kan endre seg. Høye temperaturer og sterk vind kan fort utløse nye branner på nye steder. De som skal reise bør planlegge for situasjoner som raskt kan oppstå, sier Bogsnes.

Hun påpeker at ferierende kan merke at store ressurser brukes i kampen mot flammene.

UD følger situasjonen tett fra et døgnåpent senter i Oslo og fra ambassadene i landene, opplyser hun.

Det er opp til den enkelte å vurdere om man ønsker å gjennomføre en planlagt reise, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding.