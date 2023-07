Politiet i Nordland: Tre bekymringsmeldinger kun sendt gjennom Altinn

I 28 av sakene har politiet også vært i kontakt med barnevernet på andre måter, i tillegg til meldingen i Altinn, opplyser Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Dermed er det tre saker hvor det bare har gått melding i Altinn. Politiet opplyser at de har gått gjennom disse sakene, og gjennomgangen viser at selv om de aktuelle meldingene ikke var åpnet, så gjaldt meldingene barn som barnevernet allerede var kjent med at det forelå bekymring rundt.

– Det er heldigvis et tett samarbeid mellom politiet og barnevernet i kommunene i Nordland politidistrikt. Selv om vi har formelle kanaler som formidler bekymringsmeldinger, så er politiet alltid i muntlig kontakt med barnevernet i de alvorlige sakene, sier politimester Heidi Kløkstad i pressemeldingen.

Hun mener gjennomgangen av sakene gir politiet grunn til å mene at ingen barn har lidd overlast som følge av systemsvikten.

Nordland politidistrikt understreker at gjennomgangen er basert på foreløpige undersøkelser.