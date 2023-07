– Jeg har hele tiden blitt holdt løpende orientert om arbeidet av Mattilsynet, men vil nå gjerne få førstehånds kjennskap til situasjonen, sier Borch.

Fugleinfluensa er de siste ukene blitt påvist flere steder i Finnmark, men Vadsø er hardest rammet. Siden fredag 14. juli har kommunen samlet inn rundt 10.000 døde fugler, mesterparten måker av den truede arten krykkje.

– Jeg ønsker å treffe dem som står midt oppe i dette krevende arbeidet og møte de ulike myndighetene som er involvert i arbeidet, sier Borch.

Invitert av ordfører

Vadsø-ordfører Wenche Pedersen (Ap) sendte mandag et brev til landbruksministeren der hun ba henne komme på besøk.

Hun inviterte også statsråden i forrige uke.

– Vi mener denne situasjonen påkaller oppmerksomhet også fra nasjonalt nivå og gjentar derfor invitasjonen til statsråden om å komme til Vadsø for å se på den dyretragedien som skjer her, skrev hun i brevet.

Kommunen bruker store ressurser på å rydde opp tusenvis av døde fugler som følge av det pågående fugleinfluensautbruddet. Bare i helgen plukket de opp 3000 døde måker.

– En liten kommune kan ikke ta ansvar alene når det kommer en så svær greie, sa ordføreren til NTB mandag.

Har bedt om hjelp

Kommunen har først og fremst konsentrert seg om å rydde unna døde fugler der hvor det ferdes mye folk og turister. De har bedt om nasjonal bistand til å rydde opp de døde fuglene, men forespørselen har blitt avvist.

– Det betyr i praksis at befolkningen må regne med at det ligger mye død fugl i fjæra og andre steder uten at noen tar ansvar for opprydding. Det gjør at vi føler at nasjonale myndigheter ikke tar dette helt på alvor, skriver Pedersen i brevet.

Mandag ble sivilforsvaret koblet inn i ryddingen, men først og fremst for å avlaste de kommunale fuglerydderne.

Krever støtte til Vadsø

– SV forventer at landbruks- og matminister Sandra Borch sørger for økonomisk støtte til Vadsø kommune i det arbeidet de nå står oppe i med å rydde død fugl. Vadsø kommune har de siste dagene lagt ned en enorm innsats. Nå må regjeringen bidra med støtte, skriver Lars Haltbrekken i SV i en epost til NTB.

Sosialistisk Venstreparti (SV) mener man ikke kan forvente at en liten kommune som Vadsø skal plukke de store mengdene med døde fugler alene. De krever at regjeringen sender hjelp til kommunen, og at det plukkes døde fugler også utenfor allfarvei for å redusere spredningsfaren.

– For å være godt forberedt på lignende situasjoner i framtiden må regjeringen sørge for å få lagt fram handlingsplanen for sjøfugl som Stortinget vedtok at skulle komme i 2016. Et punkt i denne handlingsplanen må være hvordan vi raskt kan håndtere slike situasjoner.