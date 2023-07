Del fra Estonia hentet opp

Den tolv tonn tunge baugrampen fra Estonia er berget. Granskingslederen tror nå de finner det sikre svaret på hvorfor passasjerferja forliste i 1994.

Opprinnelig skulle skipsdelen hentes opp rundt lunsjtider i går, men arbeidet ble utsatt fordi den måtte graves ytterligere fram for ikke å bli ødelagt. Ved 2-tiden natt i natt var imidlertid baugrampen berget, melder nyhetsbyrået TT. Den skal nå fraktes til Estland for undersøkelser.

Obama-familiens kokk bekreftet død

Den personlige kokken til tidligere president Barack Obama og familien ble i natt norsk tid bekreftet omkommet i en ulykke med såkalt Sup-brett i delstaten Massachusetts. Ulykken skjedde i helgen nær Obama-familien bolig på øya Martha's Vineyard.

I en uttalelse betegner Michelle og Barack Obama kokken Tafari Campbell (45) som «en elsket del av familien». Han jobbet i Det hvite hus under Obamas tid som president og fikk jobb for familien etterpå.

Mann alvorlig skadd i ran i Oslo

En person er pågrepet etter at en mann natt til tirsdag ble alvorlig skadd etter et ran i Oslo sentrum.

– Mannen har forklart at han var ved en minibank da to personer kom og tok fra ham en bag. Deretter skal de ha stukket ham med en skarp gjenstand. opplyser politiet. Den andre gjerningspersonen er ikke pågrepet.

«Nulldagssårbarhet» benyttet til å utføre dataangrep

Det var en nulldagssårbarhet som ble benyttet til å utføre dataangrepet mot IKT-plattformen til tolv departementer, opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Nulldagssårbarhet – eller «zero-day vulnerability» – er en mulighet til å utnytte en sårbarhet som produsenten og brukerne ikke er kjent med.

Ifølge NSM var det en nulldagssårbarhet i produktet Ivanti Endpoint Manager (EPMM), tidligere kjent som MobileIron Core. Det anbefales at sikkerhetsoppdateringene installeres umiddelbart.

Ny person har meldt seg etter brenning av prideflagg i Ål

En person har meldt seg for politiet etter at et prideflagg i Hallingdal ble satt fyr på. Fra før er to personer siktet i saken. Politiet anser nå saken som løst, skriver Hallingdølen i natt.

Prideflagget ble tatt ned fra kommunehuset og satt fyr på natt til 1. juli. En beboer så en mann gjorde dette. Flere flagg ble stjålet. Flagget som ble påtent, ble i tillegg urinert på, skriver avisa. De tre som har meldt seg og tilstått å ha vært med på handlingene, er i alderen 14 til 18 år.