Bevæpnet politi rykket ut etter at to menn kranglet i Trondheim

Politiet var bevæpnet da de rykket ut, skriver Trøndelag politidistrikt på Twitter. Da var det kommet melding om en trusselsituasjon med en skarp gjenstand.

– Politiet har kontroll på stedet, og ingen skal være skadd, skriver politiet.

Ifølge politiet var det en krangel mellom to menn med påfølgende trusler inne i en leilighet. Til VG sier operasjonsleder Anne Birgitte Arras at det var den truede som fikk meldt fra via en forbipasserende.

– Ingen blir pågrepet som følge av hendelsen, skriver politiet.