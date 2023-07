TUI gir alle evakuerte nordmenn på Rhodos tilbud om hjemreise i kveld

Det opplyser kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen til TV 2.

De evakuerte nordmennene får tilbud om å reise hjem med et fly som går til Billund i Danmark. TUI skal arrangere transport videre til København.

De kraftige brannene på Rhodos har ført til at mange feriereisende er blitt evakuert.

Sendte ut SMS

TUI opplyser at de har sendt ut en SMS til alle de nordiske gjestene som er evakuert, om at de kan reise hjem på et fly klokka 22.55 mandag. Flyet lander i Billund klokka 1.40.

De reisende må selv ordne transport fra København til sitt hjemsted.

Meldingen er nettopp sendt ut, så det er foreløpig ikke klart om noen nordmenn kommer med på flyet, opplyser Mørk-Løwengreen til NTB.

– Det er selvsagt frivillig, men et tilbud til dem som ønsker det. Vi jobber fortsatt med andre alternativer for våre norske kunder. De som allerede har en avreisedato, kan reise hjem som planlagt hvis de foretrekker det, sier Mørk-Løwengreen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kraftige skogbranner

Hundrevis av nordmenn er fortsatt i områder berørt av skogbranner.

Siden 17. juli har kraftige skogbranner herjet flere steder i Hellas. Blant de hardest rammede områdene er flere populære ferieøyer. Titusener er blitt evakuert fra Rhodos de siste ukene. Nærmere 2.500 mennesker er evakuert med båt fra den greske øya Korfu. Også på Hellas' nest største øy Evvia blir folk evakuert på grunn av en skogbrann.