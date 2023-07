Politiet vurderer å utvide siktelse etter trafikkulykke i Drøbak

En mann i slutten av 80-årene er foreløpig siktet etter veitrafikklovens paragraf 3 om uaktsom kjøring, skriver Nettavisen.

Politiet fikk melding om at en bil hadde kjørt inn i en folkemengde i Drøbak klokken 16.51 søndag. De betegner dette som en trafikkulykke og har ikke mistanke om at det er noe annet enn en ulykke, sa innsatsleder Gjermund Westberg Hagen til NTB søndag kveld.

Vurderer å utvide siktelsen

Én person er kritisk skadd, og én person er alvorlig skadd. Til sammen ble åtte personer skadd i ulykken, skriver VG. Seks av dem ble fraktet til sykehus, og av disse er det ett barn og fem voksne mellom 30 og 60 år, opplyste politiet søndag.

– Vi vurderer å utvide siktelsen. Hvis det er betydelig skade på personer, vil han bli siktet for brudd på straffeloven paragraf 280, sier seksjonsleder Bente Gerner i Øst politidistrikt til VG.

De skadde vil trolig få oppnevnt bistandsadvokat, sier hun.

Tre hypoteser

Bilen hadde en voldsom fart inn i gaten, sier Gerner til Nettavisen. Føreren ble avhørt én gang på stedet, og det skal gjøres et nytt avhør av ham. Foreløpig jobber politiet etter tre hypoteser, opplyser hun.

– At ulykken skyldes uaktsom kjøring, at det er knyttet til helsesituasjonen, eller at det har vært en teknisk feil på bilen, sier Gerner.

Politiet henter nå inn video fra butikker og kjøretøyer i området. Gerner bekrefter overfor Nettavisen at ferden endte i en kollisjon med en annen bil. I denne bilen satt en fører og en passasjer, og passasjeren er en av de skadde.

Mannen fikk førerkortet beslaglagt.