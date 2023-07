De fem neste studiene på listen over de vanskeligste studiene å komme inn på er også medisin på ulike steder i landet.

Tallene fra Samordna Opptak viser imidlertid en nedgang i antall søkere med medisin som førstevalg – fra 3837 i fjor til 3398 i år.

Videre på listen over studier med høyest karakterkrav kommer psykologi på Universitetet i Oslo (68,5 i poenggrense) og Industriell økonomi og teknologiledelse på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim (68,4).

16 av de 20 studiene det er vanskeligst å komme inn på, har høyere poenggrense i år enn i fjor i ordinær kvote.

I opptaket for kvote for førstegangsvitnemål, som gjelder de som søker med vitnemålet fra videregående, er Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU i Trondheim øverst på lista over vanskeligste studier å komme inn på. Her er poenggrensen 63. På andreplass er medisin på samme sted, hvor grensen er 62,2, noe som er en nedgang på 0,3 poeng fra i fjor.

Videre på lista i førstegangsvitnemål-kvoten, er medisin i Ålesund, hounoursprogrammet i realfag på UIO og medisin ved UIO.

Til sammen 104.618 søkere har fått tilbud om studieplass på universiteter og høgskoler i kommende studieår. Det er en nedgang på 0,6 prosent sammenlignet med i fjor. Av alle som har fått tilbud om studieplass i år, har 63.264 søkere kommet inn på førstevalget sitt, noe som tilsvarer 60,5 prosent.