– Fra tirsdag morgen til onsdag morgen vil det bøtte ned i deler av Rogaland, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Det kan komme mellom 60 og 100 millimeter regn på 24 timer enkelte steder. Det er usikkert hvilket område som får mest nedbør.

Varselet gjelder for deler av Rogaland og Hordaland, fremgår det på yr.no. Det er fare for overvann i tettbygde områder, stengte veier og lokalt vanskelige kjøreforhold. Vurder behov for forebyggende tiltak, tilpass farten og kjør etter forholdene, er rådene.

På deler av Østlandet er det også gult farevarsel for regn. Varselet starter allerede mandag ettermiddag klokken 16 og slutter tirsdag klokken 8. Lokalt kan det komme 30 til 50 millimeter i løpet av en periode på tolv timer. Vær oppmerksom på fare for lokale oversvømmelser, bakke- og elveløpsendringer, og jord- og flomskred der det kommer mest nedbør, står det.

Det er sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskredfare på Østlandet som følge av utviklingen i været.