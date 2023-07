Mímir Kristjánsson, stortingsrepresentant for Rødt, sier til NRK at det ikke ville være noen god idé med ham som ny leder i partiet etter Bjørnar Moxnes.

– Til det har jeg gjort altfor, altfor mye dumt i livet. Ikke har jeg særlig lyst heller, sier Kristjánsson.

Martinussen overtok

I starten av juli ble Bjørnar Moxnes sykmeldt etter at det ble kjent at han var blitt tatt for tyveri av et par solbriller av merket Hugo Boss på Gardermoen. Tirsdag i forrige uke forlenget han sykmeldingen med én uke, og mandag morgen gjorde han det klart på sin Facebook-profil at han går av som partileder.

Marie Sneve Martinussen har siden sykmeldingen fungert som midlertidig leder i Rødt. Hun har nå overtatt som leder etter et enstemmig vedtak søndag kveld.

– Må bare kjøre på

Kristjánsson sier han synes det er trist at Moxnes går av.

– Samtidig har vi fått en veldig sterk, ny leder i Marie Sneve Martinussen, som jeg håper vil bli sittende lenge. Rødt sin politikk trengs fremdeles i en tid med fattigdomskrise og voksende matkøer, så vi må bare kjøre på videre som før, sier Kristjánsson.