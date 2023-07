Lærerutdanning er utdanningsområdet med størst prosentvis nedgang sammenlignet med fjoråret.

– Selv om det totalt sett er mange som ønsker å bli lærer, ser vi at nedgangen i antallet tilbudte studieplasser fortsetter også i år. Nedgangen er størst i distriktene, men også læresteder i de større byene opplever nå lavere interesse for lærerutdanningene, sier direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Til sammen var det 21,1 prosent færre som hadde lærerutdanning som førstevalg i år.

I år har 8000 søkere fått tilbud om plass på et lærerstudium, mot nesten 9800 i fjor. Antallet som får tilbud om å begynne på en lærerutdanning, har gått ned over 30 prosent på tre år.

Utdanningsforbundet synes tallene er nedslående.

– Dette er en trist dag for alle som brenner for læreryrket, og for norske barnehager og skoler, nå må regjeringen ta tak i problemet, sier leder for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Kaspara Halkjelsvik.

Høyre forventer at regjeringen snarest får på plass en ny strategi for rekruttering av lærere.

– Tomme studieplasser blir raskt til tomme lærerstillinger i skolen når nesten 10 prosent av lærerne i skolen er over 60 år. Vi må få interessen for læreryrket opp igjen til rekordnivåene under Solberg-regjeringen, sier Kari-Anne Jønnes, Høyres talsperson for høyere utdanning og forskning.