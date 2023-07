Rødts nye partileder Marie Sneve Martinussen er sint og skuffet over Moxnes

– Jeg har hele tiden vært klar på at det å stjele er ikke riktig. Så har jeg heller ikke hatt helt korrekt informasjon om saken hele veien. Det er det for så vidt greit å være åpen om. Det er jeg både sint og skuffet over, og det har jeg gitt veldig direkte beskjed til Bjørnar om med et rett fram språk, sa Martinussen på en pressekonferanse mandag formiddag.

Hun tar nå over som partileder etter at Moxnes trakk seg partileder. Martinussen tar over etter å ha fått tillit fra et enstemmig landsstyre. Charlotte Therkelsen blir ny nestleder i partiet.

Ba Moxnes fortelle hele sannheten

Rødts nye partileder har helt siden det ble kjent at Bjørnar Moxnes hadde tatt et par solbriller på Gardermoen, bedt ham være ærlig.

– Min første beskjed til ham da han kom med den samme beskjeden som han kom med offentlig i dag, var at dette måtte ut, sier Martinussen til NTB.

– Jeg har i hvert eneste ledd presset ham til å være mer ærlig, både overfor meg og andre. Det gjelder gjennom de første dagene av denne saken også. Min beskjed har hele tiden vært at du må fortelle hele sannheten, sier hun.

Samme informasjon

– Jeg har hele veien fått den samme informasjonen som offentligheten, omtrent samtidig som offentligheten når denne saken har utviklet seg. Det er aldri morsomt når noen man kjenner godt og jobber tett med, ikke sier den fulle sannheten, sa den nye partilederen.

Sneve Martinussen forklarte videre at hun syns det er vemodig at Moxnes trekker seg som partileder etter så lang tid, men at hun er glad for at han har vært såpass ærlig i sin siste uttalelse. Hun fortalte også at hun har tro på at forholdet til den tidligere partilederen kan repareres, og at hun har tro på at de kan samarbeide godt i framtiden.

– Første skritt for å vinne tilbake tillit er å innrømme det fullt ut, det har han egentlig kanskje ikke gjort før i dag.

Se video: Overvåkningsvideo viser Moxnes-tyveriet

Ekstraordinært landsmøte i 2024

Rødt gjorde søndag kveld et enstemmig vedtak om at Sneve Martinussen konstitueres som leder, og at Therkelsen fortsetter som eneste nestleder. Arbeidsutvalget i Rødt har også bedt om at partiets høyeste organ landsmøtet samles til ekstraordinært landsmøte.

Tidspunktet skal avgjøres på neste ordinære landsstyremøte 21. og 22. oktober. Det blir altså landsmøte i 2024, men nøyaktig tidspunkt er det opp til partidemokratiet å avgjøre.

Nestleder gjennom elleve år

Martinussen har vært nestleder i partiet i elleve år. Hun tar over som leder av partiet etter at Moxnes trakk seg som leder. Han gikk av tre uker at det ble kjent at han hadde stjålet et par solbriller av merket Hugo Boss på Gardermoen.

Tyveriet fant sted den 16. juni i år da Moxnes var på en privat reise. Han fortalte selv at han glemte at han hadde brillene med seg ut av butikken, mens politiet på sin side mente at han hadde stjålet brillene med vilje. Politikeren godtok i etterkant et forelegg på 3000 kroner.

Han har i etterkant også endret forklaringen sin om hva som skjedde i butikken på flyplassen flere ganger.