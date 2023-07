Gult farevarsel om styrtregn i store deler av landet

– For deler av Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal og Innlandet er det meldt kraftige regnbyger søndag ettermiddag og kveld. Det er lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. Lokalt er nedbøren ventet å passere 20 millimeter i timen, opplyser Meteorologene.

Det er ventet at faren øker fra klokka 15 søndag.

De anbefaler at en holder seg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Konsekvensene for uværet innebærer blant annet fare for overvann i tettbygde områder og lokale oversvømmelser.

Fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen er det også ventet mye regn på Østlandet. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel om regn.

– Lokalt kan det komme 30–50 millimeter i løpet av en 12 timers periode, skriver meteorologene.