I likhet med USA, Kina og andre deler av Asia er Sør-Europa i sommer igjen blitt rammet av ekstreme temperaturer.

Situasjonen var den samme i fjor. Sommeren 2022 var den varmeste som noen gang var registrert i Europa.

Dersom utviklingen fortsetter, er reiselivet en av næringene som må forberede seg på store endringer.

– Vi venter at uforutsigbare værforhold i framtida vil ha en større påvirkning på reisendes valg i Europa, sier Miguel Sanz, leder for European Travel Commission (ETC).

Tydelig nedgang

Allerede viser ETCs tall betydelige endringer. Antallet som ønsker å reise til Middelhavsregionen mellom juni og november, har falt 10 prosent sammenlignet med i fjor – da Sør-Europa var rammet av hete, tørke og store skogbranner.

Samtidig er det større interesse for å besøke land som Danmark, Tsjekkia, Bulgaria og Irland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere er blitt bevisst risikoen for ekstremt vær, ifølge en rapport fra ETC, en paraplyorganisasjon for nasjonale reiselivsorganisasjoner i over 30 land.

7,6 prosent av reisende svarer at de oppfatter ekstreme værhendelser som en stor kilde til bekymring når det gjelder reiser mellom juni og november.

– Kunne ikke være der

To som er blitt mer bekymret, er Anita (57) og Jon Elshøy (63) fra Oslo. På grunn av sterk varme valgte de å avbryte ferien i Italia tidligere i juli.

– Jeg fikk mye smerter i hodet og beina, fingrene hovnet opp, og jeg ble stadig mer svimmel, forteller Anita Elshøy til nyhetsbyrået Reuters.

Ekteparet skulle egentlig vært to uker i landsbyen Vasanello, som ligger nord for Roma.

– Men vi kunne ikke være der på grunn av varmen.

Dermed satte de kursen hjemover, i bil. Til VG har Anita fortalt at de ble sittende fast i kø mens termometeret i bilen viste 45 grader langs motorveien mellom Firenze og Trento.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere på høstferie?

Da det norske ekteparet kastet inn håndkleet, var det i overkant av 35 grader i Vasanello.

Uken etter var det 41,8 grader i Roma, noe som var ny rekord i den italienske hovedstaden. I Hellas streiket ansatte ved Akropolis i Aten i protest mot arbeidsforholdene i den sterke varmen.

Miguel Sanz i ETC sier flere reisende vurderer turer på høsten, når det er kjøligere. Dette kan være et alternativ til å legge ferien lenger nord på kontinentet.

Miljødepartementet i Hellas tror det kan være positivt hvis flere turister velger å komme på høsten, vinteren og om våren. At kjente turistmål oversvømmes av folk på sommeren, har vært et problem.

Økonomisk utfordring

Også italienske myndigheter tror flere reisende vil velge å komme på høsten og om våren. Men det samlede antallet antas å gå ned.

– Deler av de italienske turistene vil bidra til strømmen av internasjonale turister til mindre varme land, het det i en rapport fra miljødepartementet i Roma tidligere i år.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette kan bli en utfordring for landets økonomi, der reiselivsnæringen spiller en viktig rolle.

Forskere venter at ekstrem varme vil bli stadig vanligere, i takt med klimaendringene. Anita Elshøy sier hun heretter vil vurdere å legge ferien til Norge.

For henne og ektemannen kan sommerferier i Sør-Europa være et tilbakelagt kapittel.