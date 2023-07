Mattilsynet advarer mot giftige blåskjell i flere norske feriebyer

Verken i Kragerø, Risør, Tønsberg eller Fredrikstad er det fram til og med 28. juli trygt å spise egne blåskjell, ifølge Mattilsynets blåskjellvarsel.

De dårlige blåskjellene skyldes funn av alger som lager algegift. Samtidig er det varierende hvilke områder i landet som får advarsel mot å spise blåskjell, opplyser seniorinspektør Egil Weie Berg i seksjon mat Trondheim og omland til NTB.

– Der det er rødt blåskjellvarsel er det ikke trygt å spise blåskjell. Kostholdsrådet er basert på funn av alger som lager algegifter. Vi har samtidig ikke grunnlag for å si at noen byer oftere er utsatt for alger som gir rødt varsel. Varme og sol kan generelt gi noe mer algeoppblomstring, opplyser han.

Flere forhold vurderes

Algegiftene man hovedsakelig leter etter når det kommer til blåskjell er Diarrhetic Shellfish Poisoning toksin (DSP-gift) og Paralytic Shellfish Poisoning toksin (PSP-gift), som henholdsvis er en diarégift og en nervegift.

For å fastslå hvilke plasser det er trygt å sanke blåskjell vurderes ulike forhold, opplyser Weie Berg.

– Det undersøkes blant annet på om algekonsentrasjonen av giftige alger er oppadgående eller nedadgående. Hvilken årstid man er inne i spiller også inn. Ulike alger kan være mer framtreden til ulike årstider, sier han.

Finnes flere råd

Weie Berg kommer samtidig med flere råd til de som skulle ønske å sanke blåskjell.

– Når rådene veksler fra sted til sted langs samme kyststripe anbefaler vi at sanking av skjell foregår nærmest mulig uttaksstedet der Mattilsynet tilrår å sanke skjell, sier han.

– Selv om Mattilsynet råder om å sanke skjell langs en relativt lang kyststripe skal man alltid være føre var. Med Norges langstrakte kyst med skjær, bukter og fjorder kan algesituasjon av giftalger enkelte plasser være meget forskjellig fra de utvalgte uttaksstedene, opplyser han videre.

Han tipser samtidig blåskjell entusiaster om å bruke blåskjellvarselet som finnes i app for Android og Iphone, samt når det i varslet for et område står «spis med måte», betyr det inntil 15–20 mellomstore skjell.