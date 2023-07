Mann ble bortvist fra Ålesund sentrum – kom tilbake og slo eldre mann

– Den fornærmede fikk et knyttneveslag i ansiktet. Vi vet at han fikk et kutt i leppa, sier operasjonsleder Per Åge Ferstad i politiet til Sunnmørsposten søndag morgen.

Den eldre mannen ble tatt med til legevakta, der andre skader som politiet ikke kjenner til kan ha blitt oppdaget.

Hendelsen skjedde i Ålesund sentrum sent natt til søndag.

Mannen i 20-årene måtte tilbringe natten i arresten.

– Han vil etter hvert bli avhørt, opplyser Ferstad.

Årsaken til hendelsen er så langt ikke kjent. Politiet vet derimot at mannen i 20-årene tidligere på kvelden ble bortvist fra Ålesund sentrum etter å ha laget bråk.