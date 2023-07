Bussnæringen vil at ukrainske flyktninger skal kunne jobbe som bussjåfører

– Ukrainerne trenger jobb. Vi har behov for sjåfører. Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier Jon H. Stordrange, direktør i NHO Transport, til Aftenposten.

Det er mangel på bussjåfører i Norge, og bransjen håper ukrainske flyktninger kan bli en del av løsningen. Det er bare ett problem.

For å få kjøreseddel i Norge, kreves det fire års botid i Norge eller i et annet EØS-land.

– Kravet om botid er der for å sikre at sjåførene har en vandel som gjør dem skikket til å være bussjåfører. Det er vi opptatt at de skal være, men vi mener at i dette tilfelle bør det være mulig å gi dispensasjon fra dette kravet, sier Stordrange til avisen.

Interesseorganisasjonen har bedt både Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet om å se på regelverket. Sistnevnte bekrefter til avisen at henvendelsen er til behandling.

– Botidskravet bidrar til å forhindre at personer med utilfredsstillende vandel får adgang til yrket, understreker departementet.