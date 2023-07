Det opplyser kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen i Tui i en epost.

– Vi flyr ingen flere gjester til Rhodos fra og med nå og inntil tirsdag. Sikkerheten til gjestene våre er det viktigste for oss, og vi følger situasjonen nøye, sier Mørk-Løwengreen til VG.

Tui opplyser at de har i underkant av 100 norske gjester i det berørte området. Totalt har Tui i Norden om lag 2500 gjester på Rhodos.

Over 30.000 mennesker er evakuert fra deler av Rhodos der flere store skogbranner er ute av kontroll.

Brannvesenet har kategorisert hele østkysten av det greske fastlandet, samt øyene Evvia og Rhodos, som kategori 5-områder, det vil si det høyeste på en skala for risiko for brann.

Apollo har avlyst flere reiser

Også reiseselskapet Apollo har kansellert flere planlagte reiser til den greske øya.

– Det er kjempekjedelig å måtte ringe noen og si fra om det kvelden før. Dette gjelder avreiser fra Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, opplyste kommunikasjonssjef Beatriz Rivera i Apollo til VG natt til søndag.

Selskapet har ikke innstilt flygingene til øya, kun reisene for dem som skulle til områdene Lardos, Pefkos og Kiotari søndag. Rivera anslår at det gjelder rundt 200 personer, skriver avisen.

Avventer mer informasjon

Reiseselskapet Ving har også hoteller på den greske øya. Til TV 2 understreker kommunikasjonssjef Claes Pellvik at det er myndighetene i Hellas som setter retningslinjer og bestemmer hva som skal gjøres.

Derfor venter Ving på mer informasjon fra myndighetene, før de eventuelt evakuerer.

– Det er en pågående situasjon og myndighetene som bestemmer hva som skjer videre. Vi holder gjestene informert og forberedt, sier Pellvik.

TV 2 har fått se en tekstmelding som Ving har sendt ut til sine reisende. I den står det at Ving er klar over skogbrannen i det sørlige Rhodos og at de følger med på hvordan situasjonen utvikler seg.