AfD øker med 2 prosentpoeng til sin høyeste oppslutning hittil, bare 4 prosentpoeng bak konservative CDU/CSU og 4 prosentpoeng foran sosialdemokratene, ifølge Insa for avisa Bild am Sonntag.

CDU/CSU går ned 1 prosentpoeng til 26 prosent, mens stillingen er uendret for de øvrige partiene. Sosialdemokratene SPD til statsminister Olaf Scholz får 18 prosent, De Grønne 14 prosent, høyreliberale FDP 7 prosent og venstrepartiet Die Linke 5 prosent.

1266 personer er intervjuet, og feilmarginen er på 2,9 prosentpoeng.

En meningsmåling som nylig er gjort av YouGov, viser at 57 prosent av tyskerne anser AfD for å være høyreekstremt, mens 19 prosent opplever partiet som konservativt.

Det tyske kontoret for forsvar av grunnloven klassifiserte for to år siden partiet som høyreekstremistisk, noe som åpnet for overvåking. Den betegnelsen ble bekreftet av en domstol i Köln i fjor.