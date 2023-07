Nesten alle som drukner er menn – Redningsselskapet mener de vet hvorfor

– Alle som har druknet så langt i juli er menn, sier Tanja Dragnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet, til Aftenposten.

Hun mener det er flere grunner til at menn dominerer drukningsstatistikken. Blant annet at menn oftere deltar i vannaktiviteter, menn undervurderer i større grad en kvinner risiko knyttet til vann, færre menn enn kvinner og barn bruker redningsvest, og at menn kombinerer drikking og vannaktiviteter oftere enn kvinner.

På drukningsstatistikken er det oftest menn fra 40 år og oppover som dukker opp, ifølge Dragnes. 42 prosent av de som drukner i fjor var 60 år eller eldre.

– Jeg tror enkelte menn kunne lært av kvinner. Ta forholdsregler og planlegg litt bedre når man skal ut på vann, sier hun til avisen.