SV vil øke bøtenivået for rederiene

– Kanselleringer kan skje på grunn av vær og uventede ting, men mannskapsmangel er noe man kan planlegge seg vekk fra, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) til Klassekampen.

Tidligere denne uken uttalte styreleder Marius Strømmen i Norsk Sjøoffisersforbund til avisen at tallet på ferjeinnstillinger grunnet mannskapsmangel er økende år for år, han slo også alarm om mannskapsmangel på ferjene.

Haltbrekken mener at det er alvorlig at mange kan risikere å stå uten et jevnlig ferje og båttilbud på grunn av mannskapsmangel. Han vil gi større økonomiske konsekvenser for rederier som ikke klarer å oppfylle kravene i anbudene.

NHO Sjøfart er uenig med Haltbrekken og SV, og mener dagens sanksjonsregime er strengt nok.

– Rederiene får trekk i vederlaget fra oppdragsgiveren dersom avganger er innstilt eller forsinket uavhengig av årsak. Det lønner seg ikke for rederiene å spekulere i å innstille avganger. Å øke bøtenivået vil ikke bidra til å løse utfordringene, skriver Administrerende direktør i NHO Sjøfart, Frode Sund, i en epost til avisen.