Støre: – Felles oppfatning om at det var riktig av Borten Moe å trekke seg

– Vi hadde en samtale med Ola i dag, og da var det en klar felles oppfatning om at det var riktig å trekke seg, sa statsministeren på spørsmål fra NTB.

Støre sier han og Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum først ble orientert om Borten Moes habilitetssak onsdag. Ifølge Støre skal de ha fått all informasjon om saken fredag formiddag.

Ola Borten Moe gikk fredag av som forsknings- og høyere utdanningsminister og nestleder i Senterpartiet etter å ha brutt habilitetsreglene. Han ønsker heller ikke å ta gjenvalg til Stortinget i 2025.

Borten Moe ba om å trekke seg fordi han hadde brutt regjeringens habilitetsregler og regjeringens retningslinjer for aksjehandel, uttalte statsministeren.

Ba statsråder sjekke habilitetsutfordringer

Støre sa også at han sa ifra til alle statsrådene om at de måtte sjekke eventuelle habilitetsutfordringer etter at Anette Trettebergstuen trakk seg som kulturminister i juni.

Dette gjorde også Moe, og han trodde at aksjekjøpene sine var innafor, sa Støre.

– Når man ser på det i lys av regelverket er det avgjort ikke greit, la statsministeren til.

– Han vært en dyktig statsråd

– Ola har vært en dyktig og uredd minister som har turt å ta tøffe grep. Han har noe man trenger i en regjering: Han tør å stå i tøffe debatter, han er reflektert, og han har vært en styrke for regjeringen. Han har turt å stille spørsmål, og han har turt å utfordre andre statsråder, sier Vedum på pressekonferansen.

Også Støre sier at Borten Moe har vært en dyktig statsråd, og gjort et viktig arbeid for regjeringen.

– Han har gjort meget viktig arbeid på et meget viktig område for regjeringen, og det arbeidet kommer vi til å fortsette med, sier Støre.

– Håper det ikke skjer igjen

– Det må være den enkeltes ansvar å gjøre vurderinger rundt habilitet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse fredag kveld.

Støre sa at han forventer at statsrådene setter seg nøye inn i habilitetsreglene, og at dersom man som statsråd er usikker er det lett å få hjelp.

På spørsmål fra VG om regjeringen har kontroll på habilitetssaker nå, svarer Støre at han håper det ikke kommer flere.

– Jeg håper intenst at ikke dette skjer igjen, men mennesker kan gjøre feil, så jeg kan ikke utelukke det, avsluttet Støre.