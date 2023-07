Miljødirektoratets oversikt viser at over 72 000 pukkellaks har blitt stoppet i norske elver så langt i år. I alt 32 elver i Finnmark er utstyrt med feller som skal stanse den uønskede fisken.

– Vi ser allerede at bekjempelsestiltakene fungerer mye bedre i år enn i 2021. Fellene i nesten alle vassdrag fungerer svært godt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Også Miljødirektoratet er fornøyd med årets innsats.

– Det generelle bildet her i Finnmark viser at ting fungerer veldig bra. Både de nye fellene som er kjøpt inn i år, og de gamle som vi har gjort justeringer på, fungerer slik vi håpet, sier fungerende direktør Torfinn Sørensen i Miljødirektoratet.

Sørensen sier at mengden pukkellaks er langt lavere enn forventet, men at de likevel har fanget langt flere enn i 2021, som er et sammenlignbart år med tanke på mengden pukkellaks i elvene.