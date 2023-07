Verdens meteorologiorganisasjon: Hetebølgene vil vare ut august

– Vi må regne med eller i det minste planlegge for at disse hetebølgene vil fortsette ut august, sier John Nairn, rådgiver innen ekstrem hete i WMO.

Områdene som er særlig utsatt, er Nord-Amerika, Asia, Nord-Afrika og middelhavslandene.

Flere steder i Sør-Europa er det satt varmerekord den siste tiden med godt over 40 grader. Myndigheter har advart om helsekonsekvensene ved såpass høye temperaturer.

Ifølge Nairn vil det komme flere og hyppigere hetebølger som følge av klimaendringer.

– Vi har klare indikasjoner på at disse allerede starter om våren, sier han.

Videre sier Nairn at stans i utvinning og bruk at fossilt brensel ville eliminert en stor faktor for de tendensene man ser i dag med stadig mer ekstremvær.

I en rapport tidligere i sommer skriver WMO at de siste åtte årene er det varmeste som noensinne målt.