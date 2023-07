Slik holder politiet oversikten til sjøs

Tre politibåter ligger og dupper i vannet ved Akershuskaia når alarmen går. Terje og Alexander i sjøtjenesten til Oslo politidistrikt har fått et hasteoppdrag. Kun sekunder senere er de på vei utover fjorden. Med tre motorer på 350 hestekrefter hver tar det kort tid før båten er oppe i 70 knop – 130 kilometer i timen.

– Vi dekker et stort område, uansett hvor hendelsen har oppstått, sier Terje.

De to politibetjentene ønsker ikke å bli omtalt med fullt navn.

På land har det oppstått en situasjon hvor nødetatene må bidra.

– Vi har observert vedkommende. Han har likt signalement som det som er meldt inn, sier Alexander over sambandet mens han ser gjennom kikkerten.

Samtidig beskriver han den nøyaktige posisjonen til vedkommende. Tre minutter senere kommer to politibiler og en ambulanse til stedet. Politiet får kontroll på personen uten dramatikk.

– Variert tjeneste

Politibåtens oppdrag er over. Til tross for at de var flere hundre meter unna hendelsen i luftlinje hadde de full kontroll på personen på land.

– Skjer det ting i nærheten av sjøen, er det oftest vi som er kjappest på stedet. Vi har gjerne den raskeste responstiden. Egentlig fungerer vi på lik linje som en patrulje på land. Vi drar dit det trengs, sier Terje.

Politibetjenten har jobbet i sjøtjenesten i 27 år.

– Jeg har vært opptatt av båt hele livet. Det er en utrolig bra og variert tjeneste, sier han.

Oslo er det eneste politidistriktet som har båter tilgjengelig året rundt.

– Alt utstyret er med. Den ene dagen kan vi rykke på slike hendelser som i dag, mens andre dager er det redningsoppdrag. Det eneste vi ikke har mulighet til, er å dykke, sier Terje.

Han forteller deretter hvordan Alexander raskt kan dra på seg tørrdrakten og hoppe ut i vannet om det har vært en ulykke.

Fartsgrenser

Mye av arbeidshverdagen går likevel med til å kontrollere andre trafikanter på sjøen. I 2022 ble det innført nye fartsgrenser til sjøs. Disse gjelder også for fritidsfartøy.

– Det er veldig mange som har fått det med seg. Men kjører man for fort, er det et forenklet forelegg på 1500 kroner. Det er også snakk om at dette vil bli justert om ikke lenge, sier Alexander.

Det er kommunene som bestemmer hva fartsgrensen er på forskjellige steder.

– Er man usikker på hva fartsgrensen er, så kan man laste en app for dette. Den gir deg en god oversikt over hvor du er og hva som er fartsgrensen på stedet, sier politibetjenten.

Høyere promillegrense

En ting som skiller trafikken til havs fra trafikken på veien, er promillegrensen. For fritidsbåter under 15 meter er grensen på 0,8 i motsetning til 0,2.

– Denne grensen er vanskelig å forholde seg til. Samtidig blir det vanskeligere å føre båten og være oppmerksom når man har drukket alkohol, sier Alexander.

Han får støtte av kollegaen sin.

– Det er nok en del som tar sjansen. Min klare oppfordring er å vente til båten er fortøyd, sier Terje.

– Trendy med vest

I 2015 ble det også påbudt at alle personer som er om bord i båter under åtte meter, skal bruke vest når båten er i fart. Her har politiet merket en kraftig bedring de siste årene.

– Det er blitt trendy med vest. Vi har sett en markant økning i bruken, sier Terje.

Likevel er det ikke alle som følger påbudet. Rett utenfor Tjuvholmen oppdager Alexander en båt med fire voksne og to barn om bord. Kun barna har vesten på seg. De andre har vesten liggende under en benk.

– I utgangspunktet er dette et forenklet forelegg på 500 kroner per person, men jeg tenker at vi kan være snille i dag, så dere slipper unna med et forelegg til føreren, sier Alexander til de voksne om bord.

– Typisk

Samtidig roser han barna. De får en håndfull med drops for å ha fulgt regelverket.

– Dere må ikke dele med de voksne, sier han med et smil om munnen.

Ifølge Terje er dette veldig typisk. Det er viktig for ham å få fram at barn ofte er flinkere enn de voksne.

– Vi er ikke ute etter å ta noen, men skal forebygge. Derfor er det viktig at vi roser dem som følger regelverket. Samtidig er det skummelt om noe skjer med barna, og de voksne ikke kan hjelpe til.

Føreren selv er i hvert fall klar på at han vil beholde vesten på resten av turen.

– Det kan du være helt sikker på at jeg kommer til å gjøre.