De konservative vant et suppleringsvalg – og tapte to

Det konservative partiet i Storbritannia sikret seg parlamentsmedlemmet fra Boris Johnsons gamle valgkrets. Toryen Steve Tuckwell klarte å sikre plassen for partiet sitt med 495 flere stemmer enn Labour-kandidaten Danny Beales.

Like bra gikk det ikke i suppleringsvalget i valgkretsene Somerton og Frome og Selby og Aintsy. Der vant henholdsvis Liberaldemokratene med et flertall på 19.000, og Labour med et flertall på 4000.

Flere land ut mot Sverige

Qatar har kalt inn den svenske ambassadøren i landet på teppet for å overlevere en formell protest mot en planlagt koranbrenning i Sverige. Det samme har skjedd i Saudi-Arabia, der den svenske chargé d'affaires i Riyadh har fått overlevert en formell protest over ødeleggelsen av Koranen.

Også den libanesiske Iran-støttede militsen Hezbollah fordømmer koranbrenningene. Leder Sayeed Hassan Nasrallah ber arabiske og muslimske land om å følge Iraks eksempel og utvise svenske ambassadører og hente hjem sine ambassadører i Sverige.

Politiet advarer mot å parkere langs E16 mot Oslo lufthavn

I forbindelse med trafikkaos langs E16 mot Oslo lufthavn har utrykningspolitiet skrevet 15 gebyrer for feilparkering.

Dette er et problemområde som tidvis skaper mange farlige situasjoner, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Masseslagsmål i Oslo

Politiet rykket torsdag kveld ut til flere meldinger om et masseslagsmål på Torshov i Oslo. Ifølge vitner skal det ha vært opp mot 30 involverte.

Ifølge politiet skal det ha vært en ordensforstyrrelse mellom to grupperinger som bor i samme nabolag. Det har blitt uenighet og håndgemeng, men ingen ble skadd i hendelsen.

Borge og makkeren i tetkampen i Michigan

Golfproffen Celine Borge (24) og hennes spillepartner Polly Mack, ligger på en foreløpig femteplass i lagturneringen på LPGA-touren i Michigan.

Den norsk-tyske duoen gikk sin andre runde i lagturneringen på seks slag under par og har tre slag opp til lederlaget bestående av Paula Reto og Amelia Lewis. Borge og Mack gikk åpningsrunden på fem slag under par og fortsatte dermed storspillet.