Kronprins Haakon takker for alle gratulasjoner

Det er i et innlegg på Instagram-kontoen til Kongehuset at kronprinsen takker for gratulasjonene i anledning fødselsdagen.

– Kronprins Haakon og familien takker for hyggelige hilsener fra fjern og nær på 50-årsdagen, står det i innlegget.

I innlegget er det også lagt til åtte bilder fotografert av kronprinsesse Mette-Marit, prins Sverre Magnus og av kronprinsen selv. Bildene er av noen av familiens ferieminner, blant annet fra årets familietur til Finnmark.

Kronprinsens jubileum markeres blant annet med flere reiser, før det blir bakgårdsfest på Slottet 25. august. Det er også kronprinsparets bryllupsdag.