Drapssiktet mor på Sunnmøre løslatt

Ifølge NRK blir også en mann løslatt fra varetekt. Han er sammen med kvinnen siktet for å ha planlagt å drepe det døde barnets far, som i likhet med kvinnen er siktet for drap eller medvirkning til drap på babyen.

– Saken er fremdeles under etterforskning, men slik vi vurderer saken nå, er det ikke lenger for grunnlag for å holde de siktede varetektsfengslet, sier politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt.

Blant annet er det ikke lenger fare for at bevis kan gå tapt, ifølge politiadvokaten.

Ytterligere en person er siktet i samme sakskompleks.

Kvinnen og mannen som er siktet for drap på babyen, har nektet straffskyld.