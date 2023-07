Ingen foreløpig mistenkt etter at 3600 kilo kunstgjødsel ble stjålet i Nesbyen

– Status er at saken fortsatt er under etterforskning. Vi jobber nå videre med forskjellige etterforskningsskritt for å finne ut hva som har skjedd, samt for å finne ut hvor sekkene befinner seg, sier politistasjonssjef Brit Fyksen ved Midtre Hallingdal politistasjon til NTB torsdag.

Det var tirsdag 18. juli at Sørøst politidistrikt tvitret at en bonde i Nesbyen hadde blitt frastjålet 3600 kilo kunstgjødsel. Politiet opplyste at de har en viss bekymring for at kunstgjødselen kan brukes for å produsere sprengstoff. Politiet har samtidig ingen mistanke om at kunstgjødselen skal brukes til det formålet.

– Vi har ingen mistanke om at det skal brukes til å lage sprengstoff, men det er en hypotese vi har. Derfor har vi rutinemessig varslet PST, sier Fyksen.

Seniorrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) opplyser til NTB torsdag at PST fortsatt følger saken, samt at de holdes oppdatert om utviklingen.

Tidspunktet for tyveriet er uklart. Da sekkene med kunstgjødsel ble meldt stjålet, opplyste politiet at hendelsen fant sted en gang etter 10. juni.

– Vi har ikke funnet ut eksakt når tyveriet fant sted. Det er fortsatt åpent, men vi har noe informasjon som kan hjelpe oss med å snevre inn tidsrommet, men vi går ikke ut med den informasjonen foreløpig, sier Fyksen.

– Det er ingen mistenkte i saken så langt, opplyser hun videre.