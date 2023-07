Ny person pågrepet i forbindelse med drapssak i Ørland

Politiadvokat Ole Andreas Aftret vil ikke si hva mannen er siktet for, men sier at mannen ikke er siktet for drap eller medvirkning til drap, skriver Adresseavisen.

Videre opplyser politiet at det vil bli tatt en vurdering i løpet av dagen om mannen skal bli begjært varetektsfengslet.

Fra før er ektemannen til den avdøde kvinnen siktet for drap. Vedkommende har nektet straffskyld.

Det var den 29. juni at den nå drapssiktede mannen selv ringte til AMK-sentralen. Helsevesenet og brannvesenet rykket ut, og den drapssiktede mannens kone ble erklært død i deres hjem i Ørland kommune.

Dagen etter varslet helsevesenet politiet om dødsfallet. Politiet opprettet da en undersøkelsessak og begjærte obduksjon. Noen dager senere fikk politiet foreløpige opplysninger fra obduksjonen. Et giftstoff ble funnet blant annet i avdødes blod. Politiet tok da en helhetsvurdering og siktet ektemannen for drap.

Onsdag ble det kjent at siktelsen er nå utvidet til å gjelde også forsøk på drap ved forgiftning.