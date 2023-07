Viaplay vil kvitte seg med rettigheter – går mot økte priser

Viaplay står foran store økonomiske utfordringer, og aksjen falt som en stein på Stockholm-børsen torsdag.

Selskapet sitter på mange sportsrettigheter i Norge. Premier League-fotballen er den gjeveste og gjelder til sommeren 2028. I tillegg ligger internasjonale håndballmesterskap i håndball, Formel 1 og 2 og mye vinteridrett inne i porteføljen.

– Noen rettigheter passer nok best på åpen-TV. Disse vil bli sub-lisensiert, sa Viaplay-direktør Jørgen Madsen Lindemann under en digital presentasjon.

Han utdypet ikke hvilke rettigheter i Norden det er snakk om.

Nedbemanning

Lindemann svarte kontant «ja, ja» på et spørsmål om det kan bli økte priser på Viaplay-produktene.

– Vi har måttet ta en rekke umiddelbare beslutninger av hensyn til framtida til virksomheten. Det betyr dessverre å si opp over 25 prosent av de ansatte, skrev Lindemann i selskapets halvårsrapport.

Det betyr at vel 400 ansatte i Viaplay-systemet mister jobben. TV 2 har tidligere meldt at det er snakk om cirka 20 medarbeidere i Norge som ikke får fortsette i Viaplay.

PL-salg?

Viaplay kommer framover til å satse mest på de nordiske landene og Nederland, ifølge Lindemann.

Men det kan også ende i en mer drastisk løsning. – En mulighet er også at hele selskapet blir solgt, sa Lindemann.

Halvårsrapporten til Viaplay ble lagt fram torsdag. – Børsmeldingen er med på å stadfeste krisen i Viaplay. Statusen i selskapet er så alvorlig at jeg tror de til og med kan ende med å selge Premier League-rettighetene, sier medieekspert Lasse Gimnes i Gimcom til E24.

– Også andre sportsrettigheter som langrenn, skøyter, hopp og alpint kan raskt bli solgt, legger han til.

Fungerende Norge-sjef i Viaplay, Kenneth Andresen, kommenterer situasjonen slik:

– Som det kommer tydelig fram i dagens rapport, vil vi fremover fokusere på vår nordiske virksomhet. Vi har derfor justert driftsmodellen slik at vi kan være enda mer lokale og tettere på der det skjer. Vi har en sterk arv som et meget vellykket kommersielt medieselskap, og i Norge fortsetter vi selvfølgelig å levere premium sport i form av Premier League og andre attraktive sportsrettigheter, en mer balansert blanding av lokalt innhold som kundene våre setter pris på og ønsker å se mer av, og som gir best lønnsomhet for selskapet.