To menn siktet for medvirkning til drapsforsøk i Bergen i juni

Det var natt til søndag 4. juni at en mann ble knivstukket på Zander K hotell i sentrum av Bergen, skriver Bergensavisen.

De to mennene ble opprinnelig avhørt som vitner før de ble pågrepet og deretter løslatt etter at mistanken mot dem ble svekket.

Torsdag opplyser Vest politidistrikt til avisen at de to igjen er pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk.

– Dette på grunn av nye opplysninger i saken, sier politiadvokat Farzad Izadi.

Erkjenner ikke straffskyld

Kjetil Ottesen, forsvarer til en av mennene som har blitt siktet for medvirkning til drapsforsøk, sier til avisen at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han har forklart seg til politiet og har vært til stede på rommet. Det var flere på stedet og flere som ikke er siktet. Han har forklart at han ikke har gjort noe straffbart, og at han ikke har medvirket til noe som defineres som et drapsforsøk, sier han.

En mann i 20-årene er tidligere siktet og fengslet for drapsforsøk på en jevnaldrende mann etter hendelsen. Offeret ble ikke livstruende skadd.

Izadi sier til Bergens Tidende at den fengslede 20-åringen ikke har ønsket å forklare seg i saken.

– Sier han hjalp fornærmede

Til samme avis sier advokat Stian Smidesang, som forsvarer den andre mannen som nå er pågrepet, at hans klient har forklart seg godt og utdypende til politiet, og heller ikke erkjenner straffskyld.

– Han forklarer at han har hjulpet fornærmede og bedrevet livredning, sier han.