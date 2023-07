Stein Erik Hagens sønn flytter til London

– Vi kan bekrefte at Nicolai flytter til London for å arbeide der. Nicolai har bodd i London i mange år i forbindelse med sin utdannelse. Han trives meget godt og har mange venner der. Han har nå bestemt seg for å bosette seg i England, sier Stein Erik Hagens personlige assistent, Sidsel E. Rydland, til Finansavisen.

Fra før har søsteren Caroline Hagen bodd i Sveits i lang tid. Det samme har broren Carl Erik Hagen.

Før Stang Hagen flytter til London etter sommeren, ønsker han først å få solgt leiligheten i luksusblokken i Kruses gate 11. Han kjøpte leiligheten i 2021 for 18 millioner kroner. Nå har han økt prisen til 19,5 millioner kroner, skriver avisen.