Giftdrapssiktet samtykker til videre varetektsfengsling

Det bekrefter mannens forsvarer Jon Reidar Aase overfor Dagbladet.

– Årsaken er at vi i går kveld fikk begjæringen om videre varetektsfengsling. Der kom det også fram nye opplysninger og dokumenter. Derfor samtykkes det til videre varetekt, sier Aase til avisen.

Trøndelag politidistrikt utvidet onsdag drapssiktelsen mot mannen til å også gjelde drapsforsøk i forbindelse med at avdøde ble innlagt med forgiftning i februar i år.

Den 73 år gammel kvinnen ble funnet død i en bolig i Bjugn i Ørland kommune i Trøndelag 29. juni. Ektemannen ble pågrepet og siktet for drap tirsdag 4. juli og deretter varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

Politiet ønsker at siktede fengsles i nye fire uker med brev- og besøksforbud. Begrunnelsen for fengslingsbegjæringen er fare for at han vil forspille bevis dersom han ikke holdes fengslet.

Fengslingsmøtet skulle gå av stabelen klokken 13 torsdag, men går nå som ren kontorforretning (uten at siktede er til stede). Mannen nekter straffskyld.