Tre drept i skyting i VM-byen Auckland

Politiet i Auckland på New Zealand bekrefter at tre personer er døde i en skyteepisode på en byggeplass ikke langt fra hotellet der de norske VM-spillerne bor. Spillerne er ikke direkte påvirket av hendelsen, opplyser pressekontakt Halvor Lea til NTB.

– Det er meldt om flere sårede, og på dette stadiet kan vi bekrefte at to personer er døde. Gjerningsmannen er også død, sier politiet i Auckland i en uttalelse.

VM går som planlagt

Til tross for skyteepisoden i Auckland, vil fotball-VM starte som planlagt torsdag, bekrefter New Zealands statsminister Chris Hipkins etter samtaler med Fifa. Norge spiller åpningskampen mot vertslandet New Zealand klokken 9 norsk tid.

Hipkins sier også at hendelsen ikke utgjør en nasjonal sikkerhetstrussel, og at gjerningsmannen ser ut til å ha handlet alene.

Den svenske ambassaden i Bagdad stormet

Demonstranter har stormet Sveriges ambassade i Iraks hovedstad Bagdad og startet en brann, melder flere medier.

Alle ansatte ved ambassaden er trygge, melder det svenske utenriksdepartementet i en pressemelding. Demonstrantene protesterte mot en ventet koranbrenning i Sverige.

Minst ni såret i angrep mot ukrainske Mykolaiv, melder guvernør

Minst ni personer ble såret i et russisk angrep mot den ukrainske havnebyen Mykolaiv, ifølge den lokale guvernøren.

– Russland traff sentrum av byen. En garasje og et boligbygg står i brann, skriver guvernør Vitalij Kim på Telegram.

Sak om underernært gutt i Bergen sendt i retur til politiet

Statsadvokaten har sendt saken om en underernært gutt i Bergen tilbake til politiet for mer etterforskning. Politiet var opprinnelig ferdig i mai.

Saken ble sendt tilbake til politiet i juni, skriver Bergens Tidende. Statsadvokat May-Britt Erstad sier det er behov for ytterligere etterforskning og regner med at saken er tilbake hos henne mot slutten av august.