Stortingsrepresentant for SV vil klimamerke alle matvarer

– Det handler ikke om å gi folk dårlig klimasamvittighet, men heller å gjøre det enklere å velge klimavennlig om man ønsker å gjøre det, sier stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV) til Aftenposten.

I en undersøkelse fra 2019 oppgir 90 prosent av respondentene at de vil gjerne velge varer eller tjenester med lavt klimaavtrykk.

Unneland vil at myndighetene skal sette ned en ekspertgruppe som kan utarbeide presise og standardiserte klimaregnestykker.

Nabolandet Danmark er i ferd med å innføre et slikt merke, med varens sammenlagte klimaavtrykk.

– Det jeg tar til orde for er at forbrukerne skal ha rett på den informasjonen, slik at man kan ta enkle, opplyste valg, sier Unneland til avisen.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) er ikke mot forslaget til Unneland.

– Jeg er ikke mot merking dersom det kan gjøres på en kvalitetssikret, troverdig og enkel nok måte til at det er gjennomførbart, sier hun til avisen.