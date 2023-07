Ullensvang-ordfører om standarden på RV13: – Skammelig

Roald Aga Haug (Ap), ordfører i Ullensvang, beskriver overfor Dagbladet veien gjennom kommunen som horribel, skammelig og farlig . Hver dag om sommeren er det kø, og i forrige uke gikk det ras langs veien.

– Spesielt gjennom Ullensvang holder veien en skammelig standard. Den er smal, svingete og har mange raspunkter, sier Haug til avisa.

Ifølge ordføreren gjør sommerens turister at det kan ta opp mot to, tre eller fire ganger så lang tid som vanlige 15 minutter å kjøre en strekning fra Kinsarvik til Hardangerbrua. Han ber regjeringen prioritere å utbedre veien for lokalbefolkningen, næringslivet og turistenes skyld.

– Riksvei 13 holder 70-tallsstandard. Det vi ber om er helt enkel en alminnelig veistandard, sier ordføreren.