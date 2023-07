De siste ukene har det blitt funnet store mengder døde villfugler langs finnmarkskysten.

– Utbruddene vi ser ulike steder i Finnmark i år, er større enn vi har sett tidligere. Massedød i tilknytning til fuglefjell har også blitt sett andre steder i Europa de siste årene. Dette er alvorlig, ikke minst for de mest sårbare artene våre, som for eksempel krykkje, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet i en pressemelding torsdag.

Det er spesielt krykkjer som har blitt utsatt for smitte, og som har blitt funnet døde.

Overfor NRK utdyper Midttun Godal at fugleinfluensautbruddet i Finnmark er det største som er sett noensinne i Norge.

Lav smitterisiko for mennesker

Mattilsynet jobber med kommunene, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn (Sno), Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk institutt for naturforskning (Nina) og vurderer fortløpende tiltak for å hindre smittespredning.

– Det er viktig å fjerne døde fugler for å redusere smitte til andre fugler. Mattilsynet samarbeider derfor med aktuelle myndigheter for å få på plass best mulige ordninger i de hardest rammede områdene, sier Godal.

Folkehelseinstituttet vurderer smitterisikoen til mennesker som svært lav. Mattilsynet råder likevel folk til å ikke ta på syke og døde fugler.

– Først og fremst en risiko for fugler

Det er heller ingen alvorlig smitterisiko for andre dyr.

– Fugleinfluensaen som nå er påvist utgjør først og fremst en risiko for fugler. Det er uvanlig at pattedyr smittes med fugleinfluensa, men det finnes tilfeller fra flere land, spesielt hos viltlevende pattedyr som rev, sel og småhval, sier Godal.

I Polen har det vært rapporter om katter som har blitt syke av fugleinfluensa. I områder der det er mange døde fugler, oppfordres man til å holde katter inne og lufte hunder i bånd.

Mattilsynet ber publikum om å melde ifra om ansamlinger med døde og syke fugler.