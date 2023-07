– Det er påvist små mengder listeria i fire røkte fiskeprodukter. Mengden er under grenseverdien, men Coop ønsker likevel å trekke produktet fra markedet for at kundene skal kunne stole på at de produktene de handler hos oss er trygge, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Kunder som har kjøpt produktene, kan levere dem tilbake til butikken og få pengene tilbake eller et nytt produkt.

Folkehelseinstituttet varslet tidligere onsdag om et utbrudd av listeria. Fire personer har så langt blitt smittet, og røkt laks og ørret ble mistenkt som smittekilder. Det er ikke kjent om denne røkte fisken er fra Coop eller andre produsenter. I forrige uke ble også produktet «Røkt laks i skiver» fra Troll Salmon trukket fra markedet grunnet funn av listeria.

De listeriasmittede personene er nå friske eller på bedringens vei, ifølge FHI.

Dette er produktene som trekkes fra markedet:

* Coop Røkt laks skivet 100 gram (7025110167767), Siste forbruksdag: 16.08.2023 lot 16024 og Siste forbruksdag: 21.08.2023 lot 16024 og 16029.

* Coop Røkt laks skivet 350 gram (7025110203816), Siste forbruksdag: 16.08.2023 lot 16029 og Siste forbruksdag: 21.08.2023 lot 16029.

* Coop Røkt ørret skivet 100 gram (7025110164285), Siste forbruksdag: 14.08.2023 lot 16007 og Siste forbruksdag: 16.08.2023 lot 16007

* Smak Røkt laks skivet 100 gram (7025110188656), Siste forbruksdag: 16.08.2023 lot 16029 og Siste forbruksdag: 21.08.2023 lot 16029.