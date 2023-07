Politiet i Trøndelag bekrefter til NTB at en eldre kvinne er fraktet til St. Olavs hospital etter ulykken. Helsevesenet betegner skadene som alvorlige.

– Vi er på stedet og etterforsker saken. Krimteknikere er også sendt til stedet, forteller operasjonsleder Else Stokkebø.

Ulykken skjedde rundt klokka 12 på Strindheim i Trondheim sentrum. Politiet meldte om ulykken på Twitter en times tid senere.

Foreløpig kan politiet ikke si noe mer om hendelsesforløpet enn at det antas at en personbil har rygget på kvinnen i en bygate. Det er uklart om det skjedde i et fotgjengerfelt eller et annet sted i trafikkbildet.

– Etterforskningen vil kartlegge hva som har skjedd på stedet, sier Stokkebø.