Esa åpner sak mot Norge etter nye innleieregler

Esa har onsdag sendt et formelt åpningsbrev til Norge for å ha innført «uberettigede og uforholdsmessige» restriksjoner på bruken av innleie, skriver tilsynet i en pressemelding.

Tilsynet mener Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området.

Bakgrunnen er lovendringene regjeringen innførte i 2022, som fjerner muligheten bedrifter har til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Vurderer søksmål

Esa har mottatt flere klager etter innføringen av de nye reglene og sendte tidligere i år en rekke spørsmål til norske myndigheter. Blant klagerne er organisasjonen Små og mellomstore bedrifter (SMB).

– Vi er selvfølgelig veldig glade for å bli hørt, sier administrerende direktør Jørund Rytman til NTB.

Han forteller at SMB allerede har vært i kontakt med flere bedrifter som vurderer å gå til sak mot Norge på grunn av de nye innleiereglene.

– Dette har hatt drastiske konsekvenser for bedrifter som mister oppdrag, og for ansatte som mister jobben, sier Rytman.

Første steg

– Vi har hele tiden sagt at dette er en sak vi vil prioritere på grunn av de umiddelbare konsekvensene det kan ha på arbeidsmarkedet, arbeidsgivere og arbeidstakere, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa til NTB.

Tilsynet omtaler de nye innleiereglene som «vidtrekkende og inngripende» og mener de strider med det todelte målet i vikarbyrådirektivet om å beskytte vikarer og sørge for fleksibilitet i arbeidslivet. Esa mener heller ikke at restriksjonene på innleie er forholdsmessige.

Et formelt åpningsbrev er det første steget i en formell traktatbruddssak. Norge har nå to måneder på å uttrykke sitt syn før Esa kan beslutte å ta saken videre.

Overrasket

Statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) skriver i en epost at regjeringen mener innstrammingene ligger innenfor handlingsrommet Norge har etter EØS-avtalen.

– Vi er i dag gjort kjent med at Esa vil åpne sak mot Norge, men har ikke rukket å se nærmere på innholdet i åpningsbrevet. Jeg er likevel overrasket over at Esa velger å åpne sak mot Norge på dette området, skriver Walberg.

– Jeg konstater også at Esa ikke har brukt spesielt lang tid på å gå gjennom et meget grundig og omfattende svar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet på en rekke spørsmål Esa har stilt, før denne beslutningen, skriver hun videre.