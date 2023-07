Oversikt over ledige studieplasser legges ut

Oversikten over ledige studieplasser på høyskoler og universiteter offentliggjøres onsdag. Man kan starte med å søke på de ledige plassene fra 20. juli klokken 9. Svarfristen er 24. juli.

Selskaper offentliggjør kvartalsresultater

Flere selskaper presenterer onsdag sine økonomiske resultater for andre kvartal. Blant dem er det norske gjødsel- og kjemikalieselskapet Yara. Selskapet publiserer sine tall klokka 8. Samme dag slipper de amerikanske selskapene Tesla og Netflix sine kvartalsresultater.

Israels president taler i Kongressen

Israels president Isaac Herzog skal holde en tale i Kongressen i Washington. Besøket skjer i forbindelse med at det i år er 75 år siden staten Israel ble grunnlagt.

Eliteserien i fotball fortsetter

Onsdag spilles hengekampen mellom Lillestrøm og Aalesund fra den 11.-runden av den norske Eliteserien. Lillestrøm, som for tiden mangler hovedtrener, ligger før kampen på 6. plass. Aalesund, som har tatt grep om sisteplassen i Eliteserien, kan ved seier begynne klatringen oppover på tabellen. Kampstart er klokken 18 på Åråsen.

17. etappe av Tour de France

Verdenstouren for menn går inn i sin 17. av totalt 21 etapper. Onsdagen er det klart for fjelletappe i de franske fjellene. Totalt 165,7 kilometer skal tilbakelegges fra Saint-Gervais Mont Blanc til Courchevel. Etappen starter klokka 12.20, og det er ventet at syklistene går i mål klokka 17.05.