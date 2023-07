Fire mindreårige i leiebil kjørte av veien i Oslo

– Det er snakk om fire mindreårige gutter som har skaffet seg tilgang til en bil fra en bildelingstjeneste, som har vært i den aktuelle bilen. Vi har kontroll på samtlige som har vært i det aktuelle kjøretøyet, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Det var i 18-tiden tirsdag at politiet meldte om trafikkulykken som fant sted på Tåsen Hageby i Oslo. En bil kjørte av veien og inn i et gjerde.

Airbagen i bilen ble utløst, og naboer skal ha hørt et høyt smell. Et gjerde er overkjørt, og bilen har skader, melder VG. Det er også skader på et hus.

– Den mistenkte sjåføren er under 15 år og er lettere skadd. Han blir fulgt opp videre av barnevernet og legevakta. De tre andre som var om bord, er ikke skadd. Samtlige i bilen er rundt samme alder som sjåføren, skriver politiet på Twitter.

Pedersen opplyste litt senere til NRK at alle de fire guttene er 14 år gamle. På grunn av guttenes alder er barnevernet koblet inn, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til kanalen.

– Fremstår som for enkelt

Guttene hadde ifølge politiet tjuvlånt et familiemedlems førerkort og leid leiebil gjennom en app hos bilutleieselskapet Hyre.

Hvordan guttene fikk tilgang til bilen, er uvisst. Biler hos Hyre åpnes via en app på mobiltelefonen.

– Uansett, når 14-åringer kan starte opp via denne tjenesten, fremstår det for enkelt å få tilgang til bilen, sier Pedersen til NRK.

Kan ha misbrukt BankID

Daglig leder Nils Petter Nordbø i Hyre skriver i en SMS til NRK at de ikke kan gå inn på detaljer i denne saken.

– Men det kan være snakk om lånt eller stjålet BankID som har gjort det mulig for vedkommende å leie bil i annens navn, skriver Nordbø.

– Vi har dialog med politiet i denne saken og er alltid proaktive for å bistå på best mulig måte, legger han til.