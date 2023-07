Dom for uaktsomt drap på Askøy blir stående

Dommen er nå rettskraftig, bekrefter både politiet og den dømtes forsvarer til Bergens Tidende.

– Han erkjente overlatelses­medvirkning, altså at han skal ha gitt en nøkkel til kompisen, som så kjørte. Han vet at han dermed har et ansvar, og det har han tatt, sier forsvarer Johannes Romstad til avisen.

Han påpeker at klienten ble frifunnet for anklagen om ikke å ha hjulpet til i etterkant av ulykken.

Tiltalen ble i forkant av rettssaken endret fra å handle om brudd på vegtrafikkloven til å gjelde det mer alvorlige uaktsom forvoldelse av en annens død.

– At han ikke anker, er fordi han ikke orker den store belastningen med å kjøre et årelangt prinsippløp rundt det rent juridiske, sier Romstad.

Det var i 2021 at to menn havnet på sykehus etter en motorsykkelulykke på Askøy. Den yngste, en 42-åring, døde av skadene etter noen dager. Det var ingen øyenvitner til ulykken, og politiet vet ikke hvem som kjørte.