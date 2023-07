– Det foreligger ingen ny status på Bergensbanen. Strekningen mellom Myrdal og Geilo er fortsatt stengt grunnet et godstog som har sporet av og sperrer togtrafikken. Mannskaper fra Bergen har akkurat ankommet og skal bistå i utbedringen på stedet, sier pressevakt Øystein Stavdal Paulsen i Bane Nor til NTB.

– Det er samtidig buss for tog mellom Voss og Geilo, legger han til.

Det var i 18-tiden tirsdag at et 438 meter langt godstog sporet av og endte med å sperre togtrafikken. Ingen personer kom til skade i hendelsen.

– Siste tilbakemelding nå er at det er store skader på skinnegangen. Så det vil jobbes utover natta med å løse situasjonen. Det innebærer blant annet å få godstoget av sporet, sier Stavdal Paulsen.

Det var samtidig ikke kun i Bergen at det var togtrøbbel tirsdag. Dovrebanen mellom Dovre og Dombås var også stengt en periode grunnet strømproblemer. Her var det snakk om en feil på et tog, opplyser Stavdal Paulsen.

– Toget er i gang igjen. Feilen oppsto da det var noe galt med en strømavtaker på toget. Sporet er derimot gjenåpnet nå, sier han til NTB i 21-tiden tirsdag.

Til slutt oppsto det også problemer på Meråkerbanen da strekningen ble stengt grunnet ras. Hendelsen oppsto i 21-tiden, men Bane Nor kunne melde om at strekningen var gjenåpnet for normaltrafikk igjen omkring 21.30.