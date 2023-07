Politiet er bekymret etter at en bonde i Nesbyen ble frastjålet 3600 kilo kunstgjødsel, noe som kan brukes for å lage sprengstoff. PST er informert om saken.

– Vi er bekymret for at det kan brukes for å produsere sprengstoff, men på den annen side så kan det som er stjålet, kjøpes i butikken. Riktignok ikke i det kvantumet det er snakk om i denne saken, men vi gjør oss opp noen tanker om det, sier operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB.

Sørøst politidistrikt fikk i 13-tiden tirsdag en melding om en bonde i Nesbyen i Hallingdal som hadde blitt frastjålet seks sekker med til sammen 3600 kilo kunstgjødsel.

PST informert

Seniorrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) bekrefter til NTB at PST er informert om saken.

Tyveriet har skjedd etter 10. juni, skriver politidistriktet på Twitter.

Johnsrud opplyser videre at de ikke har noen mistenkte i saken foreløpig. Samtidig sier han at bonden som har fått kunstgjødselen frastjålet, antyder at kunstgjødselen har en verdi på rundt 20.000 kroner.

– Vi har hatt patruljer til stede på gården, som har foretatt åstedsundersøkelser. Vi håper at vi har klart å oppdrive noen spor, men det vet vi ikke før kriminalteknisk har undersøkt det nærmere, sier han.

Vet ikke når tyveriet skjedde

Hallingdølen har vært i kontakt med bonden, Margit Kristin Åmellem. Hun forteller at gjødselen sto plassert ved et lager som ikke er godt synlig for forbipasserende. For å finne lageret må man nemlig svinge av en vei og kjøre ned en bakke.

Når tyveriet fant sted, vet hun ikke. Åmellem tror samtidig at det skjedde om natta.

– Det er hyttetrafikk forbi området, og det bor folk like ved. Derfor tror jeg det ville blitt oppdaget dersom det skjedde på dagtid. Det tar tid å laste opp seks sekker med kunstgjødsel, sier hun til avisa.